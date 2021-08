Miguel Ángel Silvestre y Hande Erçel, unidos por los incendios de Turquía: el actor apoya la lucha de la actriz turca

Los protagonistas de ‘Love is in the air’, que cuentan ahora mismo con una proyección internacional envidiable, han sido algunos de los altavoces más visibles en esta crisis. La fotografía publicada por Hande Erçel en Instagram ha llegado hasta España, donde actores tan importantes como Miguel Ángel Silvestre, Manu Ríos o Pol Granch han querido compartirla y hacerse eco de la catástrofe que está destrozando el paisaje de Turquía.