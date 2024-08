Las desgarradoras palabras de las hijas de Sandra Domecq en el vigésimo aniversario de su muerte

Cuando se cumplen veinte años del fallecimiento de Sandra, su hija Ana Cristina ha compartido una publicación a través de sus redes sociales en la que ha incluido un retrato de su progenitora. Del mismo modo, ha incluido un mensaje con el que ha mostrado el dolor que, a pesar del paso del tiempo, continúa sintiendo tras la pérdida de su referente: “20 años. Siempre pienso que el siguiente año será más fácil, y todavía no pasa. Este año, si es posible, te echo más de menos. Tantas preguntas y consejos que me gustaría pedirte, que me guiaras en todo este proceso”, ha comenzado confesando.