Zorro, el hijo de Frank Cuesta, se pronuncia sobre el conflicto familiar: "Siento que mi vida es una mentira"

En los últimos días, la guerra entre Frank Cuesta y su exmujer, Yuyee, parece haber estallado ¿El motivo? El famoso santuario de animales que el conocido presentador creó en Tailandia. Lo hizo con el fin de rescatar animales del comercio ilegal y, a diario, comparte su labor a través de sus redes sociales. Debido a las restricciones legales del país asiático para los extranjeros, Frank tuvo que registrar 37 de esas hectáreas a nombre de la que fue su mujer y madre de sus tres hijos. A raíz de su separación acordaron que Frank le pagaría una pensión, pero Yuyee ha decidido cobrarle un alquiler por esos terrenos.

En una entrevista a 'La Otra Crónica' de 'El Mundo', Yuyee contaba que esa propiedad estaba a su nombre pero "una persona de confianza" le dijo que no era prudente mantenerla así por si había "cualquier tipo de problema legal con los animales". "Para protegerme, decidimos convertir la propiedad en un alquiler. No creo que haya nada de malo en que una mujer tome medidas para protegerse", explicó hace unos días en su primera entrevista en un medio español.

En los últimos días la situación se ha complicado aún más y la tailandesa ha decidido demandar a su ex, que deberá pagarle 225 mil euros para recuperar el terreno. Finalmente, Frank Cuesta explicaba que sus hijos y él tendrán que abandonar el santuario antes del 31 de diciembre. "A veces se gana y a veces se pierde. En este caso, pierdo. No se puede tratar con esta gente. El terreno del santuario se puede vender por muy buen precio ahora mismo, y el santuario va a desaparecer", explicaba.

Los hijos de Frank Cuesta, el gran apoyo del presentador

Según contaba él mismo en un vídeo de Youtube, sus hijos le han dicho que salga de este conflicto. "Así que salgo de ahí. Jode mucho por muchas razones, pero es lo que hay, y a veces tienes que admitir que pierdes. Yo sé que en los próximos meses a mí se me va a poner a parir en muchos sitios, pero mientras pueda decirle a mis hijos buenas noches, estaré feliz", decía a través de sus redes sociales.

Ahora, tras toda la polémica, los dos hijos mayores del presentador se han pronunciado. Primero lo hacía Zape, uno de los hijos del presentador, aseguraba que su madre "está traicionando a quien más le ha ayudado". Además, en una publicación de Instagram, también decía que el que hace las cosas de corazón "hasta perdiendo gana".

Zorro, el hijo de Frank Cuesta que estalla contra su madre

Zorro, el hijo de la pareja que acaba de cumplir recientemente la mayoría de edad, también comentaba en redes que puede que su padre haya perdido "la tierra, el dinero y el tiempo", pero aseguraba que no a su familia. Este último, en una entrevista, ha contado que recuerda ver a la policía en su casa cuando él tenía 7 y 8 años. "Me siento que mi vida es una mentira, porque he estado esperando a que saliera de la cárcel. Intentaba ir a verla cada semana, pero tenía colegio y después de todo ahora ella está haciendo esto... No puede ser", ha dicho sobre su madre.

Zorro cree que su madre "no tiene vergüenza" por estar haciendo todo esto "por dinero". "Cada mes él le pasa mucho dinero. No solo es para ella es para los gastos de la casa, el agua, la comida, el colegio de mi hermano. Cuando necesitamos dinero ella dice que no tiene. Mi padre le pidió que pagara una vez el colegio de Zen y dijo que no tenía nada. ¿Cómo que no tiene si se lo acababa de pagar?", ha contado Zorro.

