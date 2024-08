Dakota Johnson o Lily Collins: seis hijas de celebrities que son ya casi más famosas que sus madres

El parecido con sus progenitoras en muchos casos es asombroso

A pesar de su juventud, sus carreras profesionales prometen

De tal palo, tal astilla. Cuando tu madre es una estrella del mundo del cine o las pasarelas y has crecido en contacto con directores, actores, fotógrafos y diseñadores, no es de extrañar que tú termines siguiendo sus pasos. Eso es lo que probablemente habrán pensado los personajes de este artículo, que aunque muy diferentes entre ellas, todas comparten un punto en común: su prometedora carrera, que no tiene nada que envidiar a la de sus progenitoras.

Kaia Gerber, Lila Grace Moss, Maya Hawke, Dakota Johnson, Lily Collins y Margaret Qualley. Estas seis hijas de celebrities han demostrado que la fama y el talento pueden heredarse, pero también han dejado claro que están aquí para crear su propio legado. Con sus trayectorias y logros, no cabe duda de que continuarán brillando en sus respectivos campos y quizás, algún día, superen la fama de sus icónicas madres.

Kaia Gerber

Kaia Gerber, hija de Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber, ha seguido los pasos de su madre en el mundo del modelaje. Desde su debut en la pasarela a los 16 años, Kaia ha trabajado con las casas de moda más prestigiosas, como Chanel, Versace, Balenciaga, Marc Jacobs... Su estilo y profesionalismo le han permitido destacarse en la industria, y muchos la consideran la heredera natural del legado de su madre. Sin duda ha nacido una 'top' que lleva el éxito en los genes.

Lila Grace Moss

La hija de Kate Moss además de compartir un parecido increíble con la top, ha seguido sus pasos en el mundo de las pasarelas. Y es que con solo 19 años ya figuran en su currículum firmas como Miu Miu o Marc Jacobs, y ahora prácticamente ha empapelado toda la web de Zara, que ha puesto los ojos en ella. Su apariencia y porte la han convertido en una figura muy atractiva que promete continuar y expandir el legado de su madre, con la que incluso ha protagonizado campañas, como la de Fendi, hace apenas unos meses.

Maya Hawke

Sus facciones son un equilibrio perfecto entre sus progenitores, Uma Thurman y Ethan Hawke (y quizás un motivo de peso por el que ha conseguido conquistar a la cámara). Allá por 2019 saltó a la fama gracias a ‘Stranger Things’ y películas como ‘Once Upon a Time in Hollywood’; y tal y como ha contado en diversas ocasiones a los medios, en un principio pensó en cambiarse de apellido para que no la encasillasen por ser hija de quien era. Pero después cambio de idea y ahora es una de las figuras más potentes de las generaciones ‘nepo baby’ (o lo que es lo mismo, las que no reniegan de sus padres famosos).

Dakota Johnson

Dakota Johnson, hija de Melanie Griffith y Don Johnson, se ha convertido en una estrella internacional gracias a su papel como Anastasia Steele en la saga ‘Cincuenta sombras de Grey’. Su participación en estas películas le abrió las puertas a proyectos más variados como ‘Suspiria’, ‘The Peanut Butter Falcon’ y ‘The Lost Daughter’. Además, Dakota ha demostrado su talento en la producción cinematográfica y en la moda, ampliando su influencia más allá de la actuación a las grandes campañas con firmas de renombre (donde por ejemplo, ejerce de embajadora de Gucci). Desde hace años vive feliz su historia de amor con Chris Martin y es conocida por todos la buena relación que tiene con su ex, Gwyneth Paltrow.

Lily Collins

Hija del músico Phil Collins y de la actriz Jill Tavelman, Lily Collins ha emergido como una talentosa actriz (y también escritora). Con papeles en películas como ‘The Blind Side’, ‘Mirror Mirror’ y ‘To the Bone’, Lily ha demostrado su ‘savoir faire’ a la hora de meterse en la piel de todo tipo de personajes. Pero lo que de verdad la catapultó a la fama ha sido la serie ‘Emily in Paris’, convirtiéndola en una de las caras más reconocibles de la pequeña pantalla. Igual que en su personaje en la serie de Netflix, su estilo es muy imitado, siendo considerada para muchas de sus fans una auténtica fuente de inspiración.

Carrera de Margaret Qualley