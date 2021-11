El vestido de novia de Lily Collins, al detalle: firmado por Ralph Lauren y con capa de encaje

Para rematar su estilismo en este día tan especial, la actriz se decantó por una capa con capucha de blonda . Por su parte, para el beauty, Lily escogió un recogido pulido con raya al medio y una trenza que aportaba un toque más moderno al look.

Todo esto ha hecho que ese día se convierta en el más importante para ambos. “Nunca he sido tan feliz”, confesaba la actriz de Emily in Paris en sus redes sociales. Además, tal y como ha comentado la joven en más una ocasión, la pandemia del coronavirus fortaleció la relación entre ambos al pasar tanto tiempo juntos. “Cuando has visto a alguien en su mejor y en su peor momento y todavía estás ahí con él, es algo muy hermoso”, añadía.