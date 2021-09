Elena Furiase y Gonzalo Sierra dan comienzo a su luna de miel: "Aquí empieza nuestro viaje"

Elena Furiase y Gonzalo Sierra pusieron el broche de oro a su historia de amor el pasado fin de semana. La pareja contrajo matrimonio con una divertida boda celebrada en Vejer de la Frontera, Cádiz, de la que los novios y muchos de los asistentes no dejan de compartir recuerdos en sus redes sociales. Aún con la resaca y la emoción vivida después de este gran día para el clan de los Flores, la hija de Rosario y su marido han hecho las maletas para dar comienzo a su luna de miel.

Las referencias al mundo de la interpretación no podían faltar. Y es que, la actriz y su marido, quien antes de abrir su propio negocio trabajaba detrás de las cámaras junto a productoras de cine independiente, se encuentran en una de las ciudades que la exitosa serie 'Juego de Tronos' utilizó como escenario de una de sus secuencias más memorables.

"¡Dubrovnik!" , añade Furiase junto a un corazón naranja que hace juego con los bonitos colores del atardecer que se aprecian en las imágenes. " Y su walk of shame… ", escribe recordando al 'Paseo de la vergüenza' que recorrió Cersei Lannister (Lena Headey) mientras hacía penitencia por las calles de 'Desembarco del Rey'.

A estas fotografías publicadas por Elena hay que sumarle la que ha compartido su marido. Las buenas temperaturas han permitido a la pareja disfrutar de un agradable y soleado día junto al Adriático, donde además de ver la ciudad, han aprovechado para realizar una excursión a la playa y a la naturaleza por la bahía Lapad. "Summer iis not over" (el verano no se ha acabado", escribe sierra junto al post y los hashtags "gracias a la vida" y "recién casados".