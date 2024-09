Dabiz Muñoz habla de la alimentación de su hija Laia durante sus viajes: "Todo lo que comemos nosotros"

Sin embargo, desde que anda todo se ha vuelto "muy interesante" para ella . "Quiere correr, gritar, cogerlo y tirarlo todo...Voy a necesitar vacaciones de estas vacaciones", confesaba Cristina. La mujer de Dabiz Muñoz admitía que esos días le estaban "encantando" y que lo único que echaba de menos era tener "algún rato a solas" con su marido. "Ahora nos toca vivir esta yincana y lo mejor, y lo que más me gusta es descubrir (o redescubrir), es el mundo a través de sus ojos. Me fascina", decía sobre su propia experiencia.

Dabiz Muñoz explicaba entonces que su hija "come de todo" lo que ellos comen y que, luego, buscan "algunas cosas especiales para ella más básicas". Cristina también comentaba a través de sus redes que Laia "no come nada de azúcar" y que solo les mira cuando ellos, de camino al hotel, disfrutan de un helado. Por el primer cumpleaños de Laia, el chef le hizo a su hija una tarta "sin azúcar ni edulcorantes", lo que desató algunos comentarios en redes sociales. La presentadora se ha defendido en más de una ocasión explicando que no es bueno darle azúcar a los niños ni productos ultraprocesados. El debate está servido.