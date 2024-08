Consciente de las críticas que más de una vez ha recibido por parte de usuarios en las redes sociales, hoy ha afirmado sentirse “con fuerzas, descansada, y con suficientes escudos para que no le afecte lo que le puedan decir”. Sin embargo, ha reconocido no encontrar siempre esa resistencia, dando de nuevo unas pinceladas sobre su manera de afrontar los juicios de otros: “Lógicamente cuando estoy más vulnerable y cansada, las malas palabras atraviesan estos escudos y me hacen daño. Me hacen daño porque me lo cuestiono, porque me lo llego a creer a veces. Y me siento insuficiente y me hago pequeña”, ha confesado.