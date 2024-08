La influencer valenciana ha compartido un story en el que muestra a sus seguidores sus imprescindibles para una tarde de piscina y entre protector solar y una cómoda silla no falta una lectura que le haga más amena las horas de sol con las que mantiene su saludable bronceado . No sabemos si la creadora de contenido tendrá una biblioteca tan grande como la de Alejandra Rubio , pero lo que si es verdad es que ha mostrado interés por un libro en concreto. Y es que Violeta volvió a ser mamá hace poco y tiene la experiencia de la maternidad muy reciente, quizás por eso ha querido llevarse a la piscina 'Gracias al miedo' el libro en el que la madrileña cuenta todo lo que le ha enseñado el miedo que le generó la maternidad.

Según la editorial del libro, esta primera obra de la presentadora es un testimonio valiente sobre cómo plantarle cara al miedo. "No pensé que este tipo de cosas pudieran pasar. Bueno, yo creía que muchas de las cosas que te explicaré en este libro no me iban a pasar. Hasta que pasan. Así que puede que aquí descubras a una nueva Cristina Pedroche. ¿Qué estoy sintiendo a la vez que todo este amor me está desbordando? Miedo", explica ella misma sobre el momento vital que está recorriendo.