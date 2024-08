Uno de los últimos contenidos que ha compartido con su comunidad digital ha sido un 'get ready with me (GRWM)', un vídeo donde muestra cómo se viste y se maquilla. Sin embargo, no hemos podido no fijarnos en el fondo de este vídeo en otro de los elementos. Y es que aunque la madrileña hubiera podido elegir cualquier pared blanca de las que predominan en su hogar, ha preferido darle profundidad al vídeo con un fondo más rico. De esta forma, ha aprovechado para mostrar, además de su look, la gran biblioteca que posee.