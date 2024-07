Porque pese a los mencionados testimonios del artista y la colaboradora televisiva tanto en la revista ¡Hola! como en '¡De viernes!', ambos han preferido distanciarse en lo que a exposición pública se refiere. Así, pese a ser personajes muy conocidos y con un gran interés, no se han dejado ver en eventos ni photocalls desde que se saliese a la luz su relación, hace ya cinco meses. En redes, en las que Carlo no es activo pero Alejandra sí desarrolla una destacada labor como influencer, tampoco han aparecido apenas: aunque el actor ha salido en en Instagram de su novia, siempre ha sido vía historias y en solitario, o en vídeos en los que no se les veía juntos.