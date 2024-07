Dulceida, Marta Pombo, Marta Riumbau, Anabel Pantoja... la lista de influencers que están esperando un bebé este verano es infinita. Y esto supone una doble buena noticia, pues además de lo obvio, su creatividad y sus diferentes estilos a la hora de vestir dotan de inspiración a todas las embarazadas del país. Pues vestirse estando embarazada y seguir creando looks estilosos y acorde a la personalidad de cada una se convierte en un reto que va aumentando de dificultad según crece el volumen de la tripa. Y lo bueno es que cada una de ellas cuenta con un estilo diferente y definido que se puede copiar con prendas similares sin ninguna dificultad. Desde el estilo más romántico de Marta Pombo, en el que predominan los vestidos holgados para ira a la playa, a los looks sexies de Dulceida, donde toman protagonismo los crop tops, lo que no falta en estos meses de calor son opciones.