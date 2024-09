Antonio Carmona, muy afectado por la muerte de su sobrino Manuel: "Aceptar que no estas aquí"

Si por algo se caracteriza la familia Carmona es por la inquebrantable unión que hay entre ellos. A través de sus respectivas redes sociales u apariciones públicas, el clan ha dejado ver que son toda una piña. De hecho, gracias al universo 2.0, todos sus seguidores son partícipes de todas sus reuniones, así como de sus planes juntos. Sin embargo, a pesar de haber pasado un verano de unión y mucha tranquilidad -como han dejado ver en sus perfiles-, la llegada del nuevo curso no ha sido nada fácil para ellos .

A primera hora de la mañana, el intérprete de Para que tú no llores, ha reaparecido en sus redes sociales a través de una publicación de su feed, en donde ha lamentado el fallecimiento de un ser querido. "Estos días pasados me costó aceptar que ya no estas aquí mi querido sobrino Manuel", ha comenzado diciendo el artista.