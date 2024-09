Miguel Ángel Muñoz, al preguntarle por la situación de su madre: "Hay que cuidar a las personas que más quieres"

También se supo entonces que había sido el actor quien se había encargado de buscarle un centro que le proporcionase cuidados específicos . Los problemas de movilidad que implican la amputación de su pierna izquierda no le permitían hacer una vida "normal" y por eso prefería no salir a la calle, algo que hace en contadas ocasiones cuando recibe alguna visita. Miguel encontró para su madre un centro, que es en el que vive actualmente, y que tiene un coste (según publicó la revista Semana) de 1500 euros al mes que se encargaría él de pagar.

Con motivo de la presentación de su nuevo proyecto profesional, Miguel ha vuelto a aparecer ante los medios tras el verano. Una compañera de la agencia Europa Press le preguntaba cómo fue capaz de compaginar un viaje de un mes en el extranjero con la complicada situación personal que tenía en Madrid, concretamente con su madre. Evitando dar detalles del tema, Miguel Ángel Muñoz ha dicho que es sabido que de eso no va a hablar pero que los temas personales, "que todos tenemos y muy difíciles", son cosas que no suele compartir porque son muy privadas. "Más aún si corresponden a otras personas. Hay que cuidar a todo el mundo, más aún a las personas que más quieres", ha terminado diciendo.

A principio de año, el actor hizo un retiro personal "necesario" a Australia para dejar atrás "el año más complicado" de su vida. Tanto con ese viaje como con cada uno de los que hace por un tiempo largo al extranjero, Muñoz asegura que son terapéuticos y que viajar es "muy importante" en su vida para lidiar con lo personal. "Desde que soy pequeño he tenido al oportunidad de conocer muchos países y le doy el valor de lo que significa conocer culturas diferentes. Cuando estás mucho tiempo puedes notar un cambio interno. Cuando he tenido momentos así me doy cuenta que ha cambiado un poco", ha dicho en esta última aparición pública.