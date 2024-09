José María Almoguera se estrena en un photocall y habla de su familia: "Hay que aprender a vivir"

Carmen Borrego y José María Almoguera están viviendo momentos muy complicado. Madre e hijo llevan meses distanciados y no tienen relación alguna. El motivo que dinamitó la relación entre ellos fue la exclusiva concedida por Carmen a la revista 'Lecturas' anunciando que iba a ser abuela. Una exclusiva en la que no participaron ni José María ni Paola por la aparición de unos audios de la exnuera de Borrego criticando a la familia. En ese momento, la pareja, que estaba al tanto de la entrevista, pensó que no se publicaría pero Carmen ya había firmado un contrato y tuvo que seguir adelante. Todo saltó por los aires entre madre e hijo y dinamitó su relación. Una relación que se ha ido complicando con el paso del tiempo. La relación está rota y parece que no hay marcha atrás.