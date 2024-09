Hoy, 5 septiembre del 2024, se cumplen 365 días del fallecimiento de una de las grandes comunicadoras de nuestro país: María Teresa Campos . La presentadora dejaba entonces un gran vacío en su familia, quiénes no han dejado de rendirle homenaje a lo largo de este último año. Sus hijas, Carmen Borrego y Terelu Campos , han sido las encargadas de que su legado se haya mantenido intacto, así como su nieta, Alejandra Rubio, que también ha seguido sus pasos en televisión. Es por ello que, como es habitual en sus perfiles personales, el clan no ha dudado en escribir dedicatorias a la presentadora. ¡Te contamos todos los detalles!

"Llevo toda la mañana para ser capaz de escribir... hoy he amanecido con una gran bofetada de realidad y encima en nuestra Málaga querida", ha comenzado diciendo la colaboradora de '¡De Viernes!'. "Se cumple un año que te fuiste y al contrario de ser más fácil, hay muchos momentos que aún son muy cuesta arriba. Sé que no estás pero estás y me aferro a ello para ser caminando en la vida personal y profesionalmente". Finalmente, en estas líneas, no ha dudado en hacerle una petición a su progenitora: que la siga cuidando desde donde esté: "Todo lo que aprendí, sentí, disfruté y reí junto a ti me hace fuerte... sigue cogiéndome la mano porque, te necesito Mamá. Te amo".