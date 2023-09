View this post on Instagram

La relación de la pareja tuvo un punto de inflexión cuando Teresa decidió apostar por su vida profesional y mudarse a Madrid para seguir prosperando como periodista. Según contó la propia Campos en su autobiografía 'Mis dos vidas', su entonces marido no vio con buenos ojos su decisión. "Mi matrimonio no había sido muy feliz. Estaba marcado en buena medida por la mala información sexual y ese tipo de cuestiones. Mi primera satisfacción como mujer la tuve con casi cuarenta años. A partir de esa edad es cuando empecé a vivir plenamente mi sexualidad como mujer. He pagado un precio altísimo por ello".