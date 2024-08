Las vacaciones de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia antes de ser padres de su primer hijo

Unos meses antes del nacimiento de su primer hijo en común , Alejandra Rubio y Carlo Costanzia han viajado a Galicia para disfrutar de sus vacaciones. Tal y como puedes ver en el vídeo que encabeza esta noticia, la hija de Terelu Campos ha publicado algunos de los momentos más especiales de su escapada de pareja. "Galicia me enamoró", ha asegurado la colaboradora de televisión.

La publicación se ha llenado de comentarios de seguidores y amigos de la pareja. "Normal, es lo mejor que hay", le respondía una seguidora. "Eres muy bienvenida a Galicia. Hace años me crucé con tu abuela que tantos admirábamos y echamos de menos", comentaba otra persona dejando claro que Galicia siempre ha sido un destino elegido por la familia Campos. Otros muchos han hecho referencia directa a su relación, opinando que son "lo más bonitos" y que hacen "muy buena pareja" juntos. "El bebé va a salir guapísimo", se aventuraban otros a decir.

Por el momento la única noticia que ha dado sobre el bebé fue el embarazo. La pequeña del clan Campos no ha querido confirmar el sexo del bebé (algo que sí han hecho algunos medios) ni dar detalles sobre su nacimiento. Lo que sí aseguro en una charla con Nagore Robles fue que iba a intentar "proteger" a su bebé "de todo", lo que implica evitar sacarle en las redes. "La cara no. Tampoco te digo que igual hago como hacen Lara y Hugo, enseñarle de espaldas, pero no soy muy de redes", decía.