En su faceta más personal, Marina comparte su vida con su hermana, Gabriela . La pequeña de ambas, aunque no alcanza las mismas cifras y mantiene un perfil más discreto en las redes, acumula más de cien mil seguidores en su TikTok . En su biografía incluye una bandera arcoíris, uno de los símbolos del colectivo LGTBI+ que Riverss también añade en la suya y con quien la anterior no tiene ninguna imagen a lo largo de su cuenta.

También es amante de la música pop, siendo Harry Styles su artista preferido y Saiko, Billie Eilish, Kid Keo, Melendi, Eladio Carrión o Rihanna otros de las cantantes que más incluye en su lista de reproducción. Su comida favorita es el pollo con patatas y su película preferida es 'Call me by your name'. Además, sueña con casarse en un futuro lejano aunque a día de hoy mantiene una relación con su novio, que en las redes se hace llamar 'Ríos'.