Precisamente, hace unas horas reflexionaba sobre lo complicado que era para ella poder ser madre y, además, empresaria e influencer: "Ser madre y querer cumplir tus sueños profesionales es bien jodido, el sentimiento de culpa cada vez que tienes que separarte de tus hijos o hijas por trabajo es una mierda (...). Tengo muy claro la madre y la mujer que soy, hago todo lo mejor que puedo siempre, sé que con mi trabajo a ellas les doy un futuro mejor y también quiero que ellas sean trabajadoras e independientes en un futuro. La teoría la tengo clarísima, pero... Si quieres ser mamá, trabajadora y tienes sueños por cumplir, hazlo, pero no te engañes y que no te engañen".

Minutos antes de coger un vuelo a París, la joven ha reaparecido diciendo que solo ha dormido tres horas y media. ¿El motivo? Sus dos hijas, que a penas tienen seis meses y dos años de edad. " Gia siempre ha dormido bien, Gala no. Pero Gia lleva un mes sin dormir y soy un zombie . No quiere dormir en su cuna, quiere dormir en nuestra cama y estamos absolutamente destrozados", ha comenzado diciendo.

Además, ha dicho que "no sabe como aguanta todo el día sin dormirse por las esquinas": "No soy una persona que vive cansada, soy un culo inquieto, hiperactiva y no me canso. Espero volver a ser yo algún día".