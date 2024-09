La joven, ha desvelado que lleva "meses casi" sin separarse de sus hijas, por lo que ha querido lanzar una reflexión sobre lo difícil que es para ella separarse de las menores por motivos de trabajo: "Me fui con Fabio cinco días a Formentera este pasado julio y desde entonces, no me he separado un solo día de ellas. Hay madres que no se separan en años, lo sé, pero yo suelo viajar por trabajo con bastante frecuencia, aunque bastante menos desde que soy mamá. Renuncio a muchos eventos y campañas que requieren de viajes si son largos".