El primer lunes es para muchos el lunes de los lunes, mucho más principio de año que septiembre. Y una de las decisiones más frecuentes entre muchas mujeres a la hora de comenzar un nuevo ciclo es cortarse el pelo -aquí tienes algunas opciones -. Esto es justo lo que ha hecho Violeta Mangriñán que sorprendía en sus stories compartiendo una imagen en la que se veía un buen trozo de su cabello en el suelo. Sin embargo, ante el sustos de sus seguidores poco después reveló el cambio: ha vuelto a cortarse el flequillo , un look que ya había llevado con anterioridad.

No es la única que tiene una relación de idas y venidas con el flequillo, otra que también ha probado el look en diferentes versiones es Cristina Pedroche, a quien conocimos en sus inicios con un flequillo tupido, para después dejarse una melena larga y más adelante optar por un flequillo mariposa que enmarcaba su cara. Otras, como Penélope Cruz, prefieren usar una prótesis capilar cuando desean lucirlo y así no tienen que lidiar con él a diario.