Nos pasa a muchas: vemos un look con flequillo y lo deseamos para nosotras al instante. Y es que dar con el corte de pelo con flequillo ideal es un sueño hecho realidad. Sabemos que son tendencia y que aportan un estilazo increíble, pero quién no ha pensado alguna vez “a mí es que el flequillo no me favorece”. Pues bien, es hora de desterrar esa idea de una vez por todas, porque el flequillo sienta bien a todo tipo de rostros y cabellos. Eso sí, hay que dar con el que mejor se adapta a nuestro estilo y necesidades. Y para eso, nada como descubrir los cortes de pelo con flequillo que van a arrasar este año.