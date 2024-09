Por su parte, Zamalloa también ha querido pronunciarse en su propia cuenta acerca de las pocas similitudes entre sus hijas: “Las niñas, entre sí, son mellizas que no se parecen. Se parecen como me puedo parecer yo a un hermano mío pero no son clones para nada. Una es rubia, la otra morena, una tiene una formita más redondita, la otra tiene una cara más finita…”, ha comenzado explicando. “A Candela se le pueden ver aires de Mati, pero a María también. Sin embargo, si comparas a María y Candela son totalmente diferentes. Está tirao diferenciarlas, son una monada de niñas”, ha sentenciado.