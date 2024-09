Paddy Noarbe y Marcos Llorente van a ser padres: "Celebrando la vida más que nunca, gracias pequeño"

Meses después, la pareja entonaba el 'sí, quiero', en una multitudinaria ceremonia en donde no faltaron rostros conocidos y personalidades del fútbol español. Sin embargo, la alegría y euforia de esos meses, pronto se tiñó de tristeza ya que la creadora de contenidos perdía a su padre: "Ha vencido muchas batallas y nos ha regalado un infinito aprendizaje en cada una de ellas, pero sin duda en esta última nos ha enseñado que vencer no es derrotar al contrario, sino lo que ha hecho él hasta el último día, ojalá poder expresaroslo por aquí pero no hay palabras a la altura (...). Voy a crecer, disfrutar y amar de su mano, con todo el agradecimiento y paz que él me ha enseñado".