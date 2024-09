"Hoy llegué a Venecia para enterarme inmediatamente después de que mi maravillosa y valiente madre, Janelle Ann Kidman, acababa de fallecer. Estoy en shock y tengo que estar con mi familia, pero este premio es para ella. Ella me ayudó y me hizo ser como soy. Mi mayor gratitud es poder decir su nombre ante todos vosotros. Mi corazón está roto. Os quiero. Nicole", rezaba el escrito.

Si por algo se ha caracterizado Nicole a lo largo de su trayectoria, es por ser muy cercana con sus seguidores y hacerles partícipes de parte de su vida personal. Precisamente, sabido era que su madre padecía una enfermedad desde los años ochenta, cuando ella tan solo tenía 17 años. "El cáncer de mi madre me afectó tanto que me ha convertido en una persona que lucha por erradicar esta enfermedad", dijo la actriz. Además, en el pasado 2022 también quiso aclarar que el motivo por el que se habría mudado a Astralia no era otro que estar al lado de su progenitora.