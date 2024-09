Fabiola Martínez detalla los cuidados que ella y su hijo Carlos le dan a Kike: "La espalda es mortal"

"Qué tal las cervicales? Es un trabajo físico pero también mental", le ha planteado la reportera de la citada agencia. "Bueno, me las cuido", ha admitido entre risas, reconociendo que la mencionada publicación le sirvió para que una seguidora le recomendase un mecanismo para ayudarle a levantarse, darse la vuelta o sentarse. "Y cuando uno se acostumbra a hacer las cosas no se plantea que se puedan hacer de otra manera", ha explicado. "Yo no pienso cuánto pesa Kike, qué complicado es moverlo, lo hago sin más. Pero es cierto que la espalda... es mortal", ha confesado. No es la primera vez, de hecho, que la venezolana se sincera sobre las dificultades que experimenta debido a los cuidados de su hijo.