Mery Turiel da a luz a su primer hijo por "parto velado": "Extraordinariamente raro"

Mery Turiel acaba de anunciar en redes que ya ha dado a luz a su primer hijo

Además, la creadora de contenidos ha desvelado que lo que ha tenido es un niño

Mery Turiel muestra su avanzada tripa premamá en bikini un mes después de anunciar su embarazo

Mery Turiel acaba de convertirse en madre por primera vez. La creadora de contenidos anunciaba el pasado 15 de abril la llegada al mundo de su primer bebé y, además, confirmaba que no lo haría en solitario, si no con su pareja. De esta manera, la influencer comunicaba también por primera vez que no estaba soltera, si no que había encontrado el amor.

A través de un vídeo y una emotiva carta llena de consejos a su hijo, la joven anunciaba su embarazo: "Viaja, viaja solo y acompañado, en familia y enamorado. Viajar es la única cura. Bueno y unos cuantos libros que he conocido contra la estupidez. Sé fiel, a tu pareja, a tus valores, a tu gente y también a ti mismo (...). Lo de la sangre es una tontería. Tu familia es tu gente y tu gente son los que se partirían la cara por ti. Bebe vino, aprende a comer, cocina para otros. No es lo que miras, es como lo miras, y a mirar se aprende mirando: exposiciones, calles, cafés, personas, amaneceres y portazos. No pretendo que no caigas, tan solo que aprendas una lección tras cada caída. Te van a hacer daño, es inevitable, pero te levantarás. Y yo estaré ahí, ayudándote un millón de veces".

Ahora, a través de su cuenta personal, en donde alcalnza el millón de seguidores, la influencer ha compartido cómo ha sido el emotivo parto de su primer bebé y, además, ha desvelado finalmente si es niño o niña. ¡Te contamos todos los detalles!

Así ha sido el parto velado del primogénito de Mery Turiel

Hace solo unos minutos, y tras varios días desconectada de redes sociales -algo que es poco habitual en Turiel-, la joven ha compartido un carrete de imágenes junto a su primer hijo. "Y llegaste al mundo de la manera más especial posible (un parto velado, algo mágico y extraordinariamente raro) convirtiéndome en tu mamá y en la mujer más feliz del mundo. Ayer volviendo a casa solo podía sentir un agradecimiento enorme por todo lo vivido estos días. Por la familia que estoy creando y lo feliz que ha hecho ya este bebé a tantas personas. Bienvenido al mundo. Por favor mundo, sé bueno con él", ha escrito la joven.

La influencer no mostrará el rostro de su bebé

El pasado mes de junio, la influencer nos desveleba en un encuentro exclusivo en la fiesta de su agencia GO su intención de no mostrar el rostro de su hijo en las redes sociales: “lo tengo claro desde hace muchos años, desde mucho antes de quedarme embarazada o plantearme ser mamá. Yo opto por no hacerlo, no exponerlo de ningunas de la as maneras, respeto a quien lo haga pero creo que es un tema bastante complejo”.