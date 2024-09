La reveladora carta de Dulceida a Alba Paul a punto de convertirse en madres: "Se me escapan las lágrimas"

Hace solo unas horas, a través de su cuenta personal, Alba Paul reaparecía con unas significativas imágenes en donde daba cuenta que el parto de su mujer estaba cerca: " Despidiéndonos de la barriguita en familia ". Sin duda alguna, los primeros meses del comienzo de curso son muy especiales para las influencers ya que, hace solo quince días celebraban su octavo aniversario de boda. "No será la mejor foto que tenemos de ese día, justo hace 8 años, pero sí de las que más me gusta porque refleja a la perfección lo felices que fuimos en ese momento", rezaba la publicación de Paul.

En estas líneas, la CEO de 'In Managment' ha aprovechado para declararle su amor como nunca: "Tengo tantos sentimientos tan bonitos dentro que no se ni cómo expresarme. Adoro despertarme cada mañana y verla a mi lado, mirarla sin parar. Amo el equipo que formamos. Me encanta verla sonreír y reírse a carcajadas. Meterme con ella o hacerla rabiar. Cuidarla a tope y como me cuida. Se me escapan las lágrimas solo de imaginármela con Aria en brazos. Que suerte tengo. Felicidades bebe, t' estimo".