Dulceida está disfrutando de este verano de una forma muy especial después de conocer que está esperando su primera hija junto a su pareja, Alba Paúl. Ambas están compartiendo esta etapa tan especial de sus vidas, pero eso no significa que la influencer haya renunciado a aquello por lo que se dio a conocer: el contenido de moda. Durante lo que lleva de gestación ha contado como está adaptando sus aclamados outfits en redes sociales y ha demostrado que el estilo premamá también se puede adaptar a las tendencias del momento. Y es que la catalana ha conservado su forma de vestir juvenil, desenfadada y fresca durante estos meses. Lo que no se esperaba es que además de las prendas que cubren su barriga , iba a tener que modificar otra parte de su vestuario.

Hoy ha compartido un 'get ready with me', un formato en el que las influencers de moda van mostrando cómo eligen las piezas que van conformando su look delante de la cámara. En este vídeo ha confesado que aunque en verano le ha sido fácil vestirse, ahora se le va complicando un poco más. Dulceida muestra un minivestido marrón chocolate de punto de canalé transparente y lo combina con un cinturón de piezas metálicas doradas, un accesorio que se ha recuperado de los años 2000 y que cada vez tiene más adeptos.