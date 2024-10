Lucía Villalón da a luz a su segundo hijo, Lucas: "Otro superhéroe, toca seguir haciendo pruebas"

Lucía Villalón acaba de dar a luz a su segundo hijo con Gonzalo Melero . Hace dos días, la periodista deportiva reaparecía en sus redes sociales, entre lágrimas, para comunicar que la recta final del embarazo no había sido nada fácil . De hecho, tras anunciar la llegada de su segundo vástago al mundo, la periodista desvelaba que, al igual que había ocurrido con su primogénito -que llegó al mundo con gastrosquisis- su segundo descendiente también llegaría con un problema de salud al no funcionarle el riñón derecho.

La joven, además, ha relatado cómo ha sido el parto de su segundo vástago, que ha nacido por cesárea, tal y como estaba previsto tras haberle diagonistado al feto durante el embarazo que llegaría con un problema de riñón. " Nació por cesárea escuchando Un millón de cicatrices y La Madre de José , de El Canto del Loco, en un quirófano de La Paz. Le vimos nacer y apareció sacándonos la lengua. Pudimos hacer piel con piel, que no pudimos hacerlo en su momento con Diego, y no paré de llorar mientras nos abrazábamos los 3. Cómo necesitaba ese momento para recargar mis pilas…".

En esta publicación, además, la comunicadora ha desvelado que, a pesar de que Lucas ya está en el mundo, "toca seguir haciéndole pruebas y luchando" ya que aún los médicos no " ven claro lo que tiene, cómo lo tiene , cómo funciona o qué van a hacer": "Mañana le harán más pruebas y pronto saldremos de dudas y sabremos cómo están sus riñones y sus uréteres… nos toca seguir rezando y peleando ahora todos juntos".

Hace unas horas, la periodista se sinceraba a través de sus redes sociales sobre las complicaciones de salud de su segundo hijo. "Voy a intentar no llorar. No ha pasado nada malo dentro de lo que ya veníamos sufriendo. Este tramo cada vez cuesta más, estoy agotada. La incertidumbre me está matando, psicológicamente estoy muy afectada", decía entre lágrimas.