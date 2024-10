Lucía Villalón, entre lágrimas por la complicada situación de su bebé: "Psicológicamente estoy muy afectada"

El pasado mes de junio, tras cumplir el quinto mes de su segundo embarazo, Lucía Villalón explicó que su bebé sufría un problema renal. Lucas, que es el nombre que han elegido para su segundo hijo, tiene dos problemas en el sistema renal que son "completamente diferentes", una cosa "rarísima", según explicó la periodista hace unos meses. "Hay una especie de segunda cabeza en el riñón derecho y es multiquístico, no le va a funcionar. Va a tener que vivir con un solo riñón. El uréter del riñón malo se mete dentro de la vejiga y no debería estar colocado ahí. Eso es un drama. Habría que operarle a través de punción estando en mi barriga y que pudiera salir el pis y tener líquido amniótico", comentó tras conocer la noticia.

Tal y como puedes ver en el vídeo que encabeza esta noticia, la periodista ha contado cómo se encuentra a través de sus redes sociales. Lucía ha explicado que no está siendo un embarazo fácil y que por fin ha llegado al tramo final. "A fuerte no nos gana nadie. Os cuento un poco lo que han sido las últimas semanas y lo que se nos viene. A mí me está costando muchísimo de cabeza, a veces siento que no aguanto más. Pero sí, sí que podemos con esto y con más", aseguraba.

La incertidumbre de Lucía Villalón sobre el estado de salud de su segundo hijo

La periodista ha explicado que ha estado bastante desaparecida porque no ha estado bien. "Voy a intentar no llorar. No ha pasado nada malo dentro de lo que ya veníamos sufriendo. Este tramo cada vez cuesta más, estoy agotada. La incertidumbre me está matando, psicológicamente estoy muy afectada", ha dicho sin poder contener las lágrimas.

Lucía ha comentado que saben que el riñón derecho "tiene pinta de que no va a funcionar nada", pero necesitan saber si el uréter que también falla es del riñón malo o del bueno. "Hasta que no nazca no se puede solucionar. Estoy pasando un final de embarazo bastante complicado, estoy con altibajos tremendos. Lloro muchísimo. Hay que compartir estas cosas también. A mí a ratos se me olvida que es por una buenísima causa, que viene un bebé maravilloso, pero a veces pierdo el norte. Estoy de los nervios en general", ha terminado diciendo.