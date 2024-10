El hecho de que televisivamente no compartan apellido diluye quizás para el público el vínculo familiar entre ellos. Álvaro es el mayor de los tres hijos de David , fruto de su primer matrimonio con la también periodista Carmen Berro . Recientemente, desde la web de Informativos Telecinco entrevistaban de forma conjunta a estos dos apasionados del periodismo, la actualidad y la necesidad de contar historias. Gracias a la charla, hemos podido conocer un poco más a ambos en lo personal , lejos del frenético pulso de los informativos.

Más allá de lo laboral, padre e hijo se han entrevistado también en un plano más íntimo, evaluando sus puntos en común y sus diferencias. Dando buena cuenta de la estrecha relación que mantienen, Cantero ha explicado que ambos comparten una fuerte seriedad en el trabajo. "Yo tengo un referente ahí", ha confesado Berro, que ha añadido otras cuestiones que cree que ha aprendido de la personalidad y el carácter de su progenitor: "Me ha capacitado para entender pronto que se puede disfrutar de estar aburrido, de no hacer nada, de estar con tu gato, de hacerte una pasta rica", ha revelado, apuntando que hay mucha gente que vive "tan deprisa" y con tanta "necesidad de afecto externo" que no sabe estar sola.