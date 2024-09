Sara Carbonero, sobre Isabel Jiménez: "Ella solo suma en esto y en mi vida en general"

Sara Carbonero e Isabel Jiménez acudieron juntas a la exposición por el 50 aniversario de Pedro del Hierro

"Isabel no sabía nada de lo que estaba ocurriendo, de las mentiras e insinuaciones delicadas"

Sara Carbonero va a ser tía de nuevo: su hermana Irene, embarazada de su segundo hijo

Sara Carbonero ha salido en defensa de su amiga Isabel Jiménez tras un encuentro con la prensa después de acudir juntas al 50 aniversario de Pedro del Hierro. Tras el evento, la ex de Iker Casillas era preguntada por su relación con Nacho Taboada cuando su 'comadre' intervenía para intentar 'rescatar' a su amiga y sacarla del apuro ante las insistentes preguntas sobre su vida privada. Sin embargo, tras su comentario, Sara Carbonero acababa la conversación con la prensa sin querer hacer declaraciones y se metía en el coche para abandonar el recinto.

A raíz de ese momento, algunos seguidores de la periodista han entrado a valorar lo ocurrido al y han comentado el papel de Isabel Jiménez en esta situación. "Dentro del circulo de amigos también se deben de dejar claro los límites", le ha escrito un seguidor. Un mensaje que ha recibido respuesta inmediata por parte de Sara, que ha defendido de forma contundente a su amiga. "Agradezco este mensaje para explicar que mi gran amiga Isabel es otra víctima más en todo esto".

"Isabel no sabía nada de lo que estaba ocurriendo"

Tras dejar claro que no descarga ninguna responsabilidad a su amiga sobre lo ocurrido, ha explicado que Isabel Jiménez, en cada evento al que acude, es preguntada por su vida. Algo que no debería ocurrir, pero que ocurre de forma recurrente. "Para empezar, ella no tiene por qué verse sometida a ese tipo de preguntas sobre mi vida privada en un photocall, cosa que ocurre continuamente. Bastante pesado es para ella misma, la primera, pero por educación, y "compañerismo" siempre responde".

Muy molesta con todo lo que está ocurriendo, la periodista ha querido zanjar la polémica y ha asegurado que en el momento en el que fueron abordadas por la prensa, Isabel Jiménez no tenía constancia de lo que estaba sucediendo en relación con sus hijos. "Minutos antes le habían lanzado la pregunta. Ella no sabía nada de lo que estaba ocurriendo, de las mentiras, insinuaciones delicadas y excesiva exposición de los niños las horas previas. De la GRAVEDAD del asunto. Ella no tiene la culpa de nada", ha dicho Sara, que ha insistido en que su exigencia de no hablar sobre sus hijos se refiere exclusivamente a la prensa. "Nuestra petición es clara y va dirigida a los medios de comunicación que continuamente se inmiscuyen en asuntos privados saltándose los derechos fundamentales".

Además, Sara ha dejado claro que su amiga es una pieza clave en su vida y que tan solo le aporta cosas buenas, dejando claro que este episodio no ha significado nada. "Isabel solo suma en todo esto y en mi vida en general y repito que tampoco es muy normal que se le pregunte continuamente por mi intimidad. Eso, la mayoría no lo veis. Por eso me gusta aclararlo"

¡Suscríbete a nuestra newsletter para enterarte de todo! Acepto la política de privacidad Suscríbete ¡Suscríbete a nuestra newsletter para enterarte de todo! Acepto la política de privacidad Suscríbete