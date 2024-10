No es la primera vez que Xuso habla de este tema. Lo hizo en junio, al conocerse la noticia de su matrimonio, respondiendo en un evento por el décimo aniversario de Warner Park Beach, declarando, con humor, que su chico y él iban "a por el equipo de fútbol". Declaraciones que, realmente, no tienen que ver con su verdadera intención, como ha explicado ahora al citado medio, donde ha descartado, en principio, la idea de tener hijos, afirmando que hay que estar "muy seguro" para traer una persona al mundo. "No sé si es egoísta, pero quiero vivir mi vida y me preocuparía tener a alguien que dependa de mí", ha argumentado, expresando que no cree que sea padre "nunca". Es mucha responsabilidad", ha concluido.