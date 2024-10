Las palabras de Andrés Iniesta, entre lágrimas, a su mujer e hijos en su acto de despedida: "Mi motor"

El de Fuentealbilla, entre lágrimas de “emoción y orgullo”, ha continuado haciendo una mención especial a algunos de los miembros del clan, entre ellos, su padre : “Ha sido mi inspiración. Siempre hemos tenido una conexión muy especial desde que tuve tres años. Mi pasión por el fútbol y lo que he hecho en el fútbol se lo debo a él . Muchísimas gracias por todos los consejos, por los silencios y por lo que has significado para mí”, ha dicho sobre su referente en lo personal y lo profesional.

A su madre, aunque “no le gusta que hable de ella”, también ha querido dedicarle un emotivo mensaje: “Quizá no se ha oído tanto como otras personas. Me gustaría agradecerle la madre que ha sido y la madre que es, por todo. Quería hacerlo en este momento, ya lo sabes de sobra, pero quería compartirlo en este momento tan especial y tan bonito. Todo el sacrificio y esfuerzo por mí y por mi hermana , te lo agradeceré siempre”, ha sentenciado.

Para concluir, no ha desaprovechado la oportunidad de declararse a su esposa, con quien pasó por el altar en el año 2012: "Anna, sinceramente, no tengo palabras para describir lo que realmente siento por ti. Quiero decirte que soy un privilegiado por compartir esta vida contigo. Principalmente por la persona que eres, te respeto, te admiro. Hemos formado esta maravillosa familia y eres nuestro espejo y nuestro reflejo. Te agradezco que me aguantes, no siempre todo es tan bonito. Soy el hombre más feliz y no encontraría mujer y madre mejor para nosotros", se ha sincerado.