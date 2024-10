En la imagen de esta celebración familiar, vemos que en un día tan señalado Devon ha podido disfrutar de la compañía de sus padres y sus respectivas parejas. Todos ellos quisieron acompañarla para soplar las velas y no dudaron en inmortalizar este bonito encuentro familiar. La cordialidad reina entre el exmatrimonio y esa sintonía se ha extendido también a Goya Toledo y Paul Austerberry, el marido de Anne. Y la situación no pudo hacer más feliz a la joven, de 25 años. "El hogar es donde está el corazón"", escribió Devon, que no pudo contar con la presencia de su hermana Mia.

Sin embargo, a pesar de su matrimonio la pareja ha optado por vivir su relación a distancia y han normalizado el vivir a miles de kilómetros. Goya y su marido son lo que actualmente se conoce como una pareja LAT (Living Apart Together). La actriz española sigue viviendo en nuestro país, mientras que tiene fijada su residencia en Estados Unidos. "No cuenta quién viene y quién va, sino el que pueda, viene. No sé cómo lo hemos hecho, pero hemos llegado hasta aquí y ojalá siga toda la vida", contó a la revista 'Hola' la actriz española.