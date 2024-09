LAT significa Living Apart Together, es decir, parejas que mantienen una relación sentimental aunque no viven juntas, ni tienen intención de hacerlo. Las parejas LAT consideran que la convivencia da paso a la rutina, y esta al desgaste de la relación, dando lugar a discusiones y malentendidos que pueden evitarse cuando uno vive en su propia casa. El deseo de instalarse en la casa del otro, o viceversa, se sustituye por pasar tiempo de calidad juntos, pero manteniendo cada uno su independencia y espacio personal.