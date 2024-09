Sabemos que, por suerte, ya no entendemos el amor como una relación exclusivamente entre hombre y mujer y que debe perdurar toda una vida. No es que ese tipo de relación no exista, ni sea la ideal para quienes la eligen, pero la diversidad a la hora de entender el amor ha abierto un abanico de posibilidades en el que cada uno debe encontrar el lugar en el que sentirse feliz. Ahora bien, deberíamos no confundir la libertad para amar, con el miedo a hacerlo. Y ahí es donde entra el amor líquido que, para muchos profesionales de la psicología es solo un síntoma de insatisfacción personal o falta de autoestima. Te lo contamos.