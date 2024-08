Una psicóloga explica las consecuencias de abrir la pareja para avivar la relación

Gracias a estas inquietudes recurrentes que la profesional trata, hemos querido analizar una por una. Desde abrir la pareja, el no haber sentido placer nunca, la "vergüenza" de mostrar pasión en la cama y más, son algunos de los temas que desarrolla Ana Lombardía en esta entrevista exclusiva...¡No te lo pierdas y Dale Play para aprender más!

Una de las causas por las que una persona no sintió placer durante su vida sexual, es por la falta de comunicación con la pareja o con las parejas sexuales. La vergüenza, la intención de "no ofender" y más, entran en juego, al punto de que la persona prefiere relegar su propio placer, a cambio de que la otra persona no "se sienta mal".