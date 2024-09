Cómo decirle a tu "casi algo" que no quieres seguir conociéndole: palabra de psicólogo

En la era de las redes sociales y las aplicaciones de citas, las relaciones informales o "casi algo" se han vuelto cada vez más comunes. Estas conexiones suelen desarrollarse rápidamente, alimentadas por la inmediatez de la comunicación digital y la facilidad de acceso a una infinita gama de posibles parejas. Sin embargo, no todas las relaciones evolucionan hacia algo más serio, y puede llegar un momento en que decidas que ya no quieres seguir conociendo a esa persona para que no se vuelva una relación tóxica.