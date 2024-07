Shawn Mendes y Camila Cabello, juntos en la final de la Copa de América un año después de su ruptura

Nada más lejos de la realidad, ese mismo año, la intérprete de Never Be The Same destapaba en el podcast Call Her Daddy que había roto de nuevo con Shawn: "Creo que ni siquiera fue una decisión, simplemente fue como 'sí, esto no funciona'. Ni nos hace ningún bien ni tenemos que intentar hacerlo funcionar. Soy un poco impulsiva en ese sentido. Si lo siento, lo digo. No soy muy buena para no hacerlo, porque el peor lugar para que se quede una idea es mi mente".