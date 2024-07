Normalmente, cuando hablamos de salud es probable que lo asociemos mecánicamente a ir al médico. Sin embargo, nuestra salud está en el autocuidado . El Dr. Antonio Sitges-Serra, autor del libro 'Si puede, no vaya al médico', aseguraba recientemente que el 80% de nuestra salud está fuera del sistema sanitario. Así lo avaló en 1994 la enfermera e investigadora estadounidense Dorothea Oram, a quien se atribuye el concepto de autocuidado.

Es fácil imaginar qué es el autocuidado: son una serie de acciones individuales dirigidas a mejorar nuestra salud. En definitiva, a que el médico se reduzca a ese 20% de nuestro bienestar integral. Cuidarnos (no solo físicamente) es esencial para vivir más años y en mejores condiciones. ¿Cuáles son las claves del autocuidado? Vamos a verlas.

No quiere decir que tengamos que salir a sudar al gimnasio tres horas diarias. Ni mucho menos. Mantenerse activo es vital no solo para nuestra salud cardiovascular, sino también para nuestro bienestar mental. La actividad física envía oxígeno a los tejidos y es un cardioprotector incomparable. Si eres de las personas que le dan caña al gimnasio no tenemos nada que añadir; si te apetece probar cómo mejora tu salud, ve progresivamente: con caminar 30 minutos cinco días a la semana lo notarás pronto.