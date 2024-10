Daniela, la hija de Joaquín Sánchez, se ha sacado el carnet y ya puede conducir su coche de 60.000 euros

Gracias a las redes sociales pudimos ver todos los detalles de esta velada, una especie de 'puesta de largo' de la joven, en la que sus padres quisieron que no faltara de nada. Daniela, que lució un vestido largo palabra de honor en color rosa y se mostró muy emocionada , entró del brazo de su padre y recorrió un camino adornado con flores. De ahí se dirigió al interior, donde se reunió con todos los invitados, repartió abrazos, bailó con su padre y disfrutó al máximo. Y por si eso fuera poco, sus padres todavía le tenían preparada otra sorpresa. Joaquín y Susana sorprendieron a su hija regalándole un coche valorado en 60.000 euros. "Uno de los días más bonitos de mi vida. Estoy rodeada de personas increíbles y estoy muy orgullosa y feliz por ello. Muchísimas gracias a todos los que han hecho que muchos de mis sueños se hicieran realidad", escribía tras la celebración.

Sin embargo, aunque sus padres decidieron entregarle su flamante y lujoso primer coche coincidiendo con la celebración de su cumpleaños, en ese momento la joven aún no podía disfrutarlo. En el momento en el que le dieron su regalo, aún no tenía el carnet de conducir así que, no ha podido estrenarlo. La hija de Joaquín se ha tenido que conformar durante estos diez días con verlo o, como mucho, ir de copiloto en el vehículo.