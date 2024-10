Las significativas palabras de Tamara Gorro a su hija Shaila: "Sin ti y sin tu hermano mi vida no tendría sentido"

En la alfombra roja del evento, además de contar sus tratamientos de belleza, la joven no dudaba en hablar sobre salud mental. "Estoy en proceso. Ahora el psiquiatra me está midiendo la calidad del sueño , no es muy buena. Pero ¿qué persona hoy en el mundo tiene una calidad buena de sueño con el estrés que llevamos? Yo no soy una excepción".

Además, no dudaba en opinar sobre el testimonio de Morata sobre salud mental: Me ha ayudado muchísimo. Yo he sido súper juzgada. Tú has vivido mi proceso, me has visto de no poder ni caminar, ¿no? Y a mí me da mucha vergüenza decirlo, mucha. Y, de hecho, cuando lo dije...Se juzgó. Parece que si no pierdes la vida".