Ahora, con motivo del mencionado testimonio del futbolista, el tema se ha puesto de relieve de nuevo en el panorama vip, y en el evento que celebró ayer la marca Tacha Beauty por su 30º aniversario , algunos rostros famosos fueron preguntados al respecto. Uno de ellos, la extronista, que ha reconocido que está "bien" , en sus propias palabras, pero que sigue yendo a terapia actualmente. " Sigo con mi psiquiatra , todavía no me ha dicho venga, 'lárgate de vacaciones, puerta, no te quiero ni ver", ha bromeado, reivindicando que, aunque cualquiera lo necesite, no todo el mundo se lo puede permitir económicamente .

Gorro ha celebrado que una figura de la envergadura de Morata se abra sobre este tipo de cuestiones por lo que puedes suponer de ayuda a otras personas que atraviesen situaciones parecidas, lamentando al mismo tiempo que su propio proceso personal no fuese sencillo, en cuanto a la proyección pública del mismo. "Me ha ayudado mucho, muchísimo. Yo he sido súper juzgada. Tú has vivido mi proceso, me has visto de no poder ni caminar, ¿no?", se ha sincerado a los micrófonos de Europa Press durante la alfombra roja del mencionado evento. "Y a mí me da mucha vergüenza decirlo, mucha. Y, de hecho, cuando lo dije...Se juzgó. Y aún día de hoy: 'Ay, mira que esta tiene depresión...", ha admitido.