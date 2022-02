Tamara Gorro: "Tengo depresión grave y ansiedad mental desde hace año y medio"

El pasado mes de octubre, tras unos días desaparecida de las redes sociales, Tamara Gorro contaba a través de un vídeo que había un problema de salud mental que estaba haciendo tambalear su vida personal. En aquel momento, la empresaria prefirió no desvelar el diagnóstico hasta que lo tuviera superado. Esa noticia todavía no ha llegado, pero tras un año y medio luchando contra la enfermedad , la exmujer de Ezequiel Garay ha querido explicar qué es lo que le pasa para mandar un mensaje y dar voz a aquellas personas que puedan estar pasando por su misma situación.

La influencer ha comenzado diciendo que lleva días queriendo hablar, pero no se había victo con "la fuerza suficiente" ni las ganas para hacerlo. "Lo tengo dentro y lo tengo que soltar. Yo no soy nadie relevante, pero sí considero que a través de este perfil me puedo hacer eco de ciertas cosas que ha otras personas también les puede ayudar", ha comenzado diciendo.