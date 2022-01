Tamara Gorro y Ezequiel Garay se separan: "Llevamos meses viviendo juntos sin ser pareja"

Tamara Gorro ha explicado que está decisión no viene de ahora, es de hace tiempo y que llevan meses viviendo juntos sin ser ya pareja. "Yo siempre he dicho que no somos un matrimonio perfecto, pero llegó un momento que te estancas como pareja y tienes dos opciones: o continuar y terninar con un desgaste que no tenga solución, o continuar porque hay amor. Hemos decidido tomar un descanso con la fe y esperanza de continuar juntos", ha explicado a través de un vídeo en el que no puede contener las lágrimas.