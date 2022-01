Tamara Gorro y Ezequiel Garay se separan tras doce años juntos y dos hijos en común. La presentadora, rota de dolor y sin poder contener las lágrimas, publicaba un vídeo en sus redes sociales con el fin de evitar rumores y aclarar los motivos por los que han decidido tomar esta decisión. "Somos una pareja normal que ha pasado y está pasando por este bache. He tomado la decisión más adecuada, que es coger un poco de aire e intentar caminar juntos de nuevo ", explicaba públicamente.

Tamara ha dicho que se separan pero no se van a divorciar, ya que ambos confían en poder recuperar su relación dentro de un tiempo: "Hemos decidido tomar un descanso con la fé y esperanza de continuar juntos". La influencer no ha querido mencionar a sus hijos porque considera que es algo "que no se debe cuestionar" y que siempre primará el bienestar de los menores por encima de su relación. "Nos veréis reir, abrazarnos, querernos. Yo sí creo en el amor porque llevo 12 años experimentandolo", decía entre lágrimas.