Tamara Gorro, sobre su estado actual: "La psiquiatra me ha subido la dosis, he perdido 4 kilos"

Tamara Gorro está en manos de un psicólogo y un psiquiatra para recuperarse

La influencer aún no ha hecho público su diagnóstico pero cuenta casi a diario sus avances

Tamara Gorro está atravesando uno de sus momentos personales más difíciles. Después de abandonar temporalmente las redes sociales y generar cierta preocupación en su ‘familia virtual’, la influencer regresaba para dar las explicaciones pertinentes, tal y como prometió, a mediante una metáfora. La it girl está acudiendo a terapia y sigue un tratamiento pautado por su psiquiatra para superar una ‘caída’ originada por “una suma de pesos en la mochila” de la que no podía levantarse sin ayuda profesional. Aunque por el momento opta por no hacer público su diagnóstico hasta encontrarse totalmente recuperada, sí que actualiza su estado casi a diario en su perfil de Instagram.

“Os voy a contar algo del tema de la psiquiatra que me tiene un poco contenta, la verdad”, explicaba a última hora de este jueves la influencer, que compartía sus avances en este trance. “Me ha subido la dosis de la medicación para dar como un último empujón. Dice que en caso que no fuera muy efectivo tendríamos que subir más, pero no va a hacer falta”, se mostraba optimista. Tamara, “contenta” con su progreso, reconocía que últimamente duerme mejor y está recuperando poco a poco el apetito: “Hay veces que como superpoco, he bajado bastante de peso, he perdido casi 4 kilos, pero con vitaminas y demás lo voy recuperando”.

La empresaria reveló hace tiempo que estaba notando “ciertas cosas” y cambios en su cuerpo originados por la medicación que le ha pautado su médica. “Por ejemplo, por las mañanas tengo muchas taquicardias y muchos nervios. Pero me da otra medicación que me tranquiliza un poco”, contaba con naturalidad a su ‘familia virtual’, que ha estado arropándola en estos últimos meses. Por aquel entonces, la influencer también se sinceró sobre esta falta de apetito que ha provocado su bajada de peso, afirmando que a diario se esfuerza por alimentarse porque debe tener el estómago lleno al tener un tratamiento “muy fuerte”.

